Убийство семьи в Житомире: шокирующие подробности об убийце

Убийца преследовал девушку и был очень ревнив

Полиция Житомирской области разыскивает подозреваемого 26-летнего парня в убийстве женщины и ее дочери. Стало известно, что ее мать была против их отношений, потому что видела, как он ее обижал. Об этом сообщает OBOZREVATEL.

В день смерти Анжелика должна была отправиться на заработки в Чехию. При этом это была вторая ее поездка туда, ранее она была в Чехии со своим парнем осенью прошлого года.

Уже в то время у молодого человека проявлялись жуткие приступы ревности, вплоть до того, что он хотел изолировать девушку от общества. После этого она рассталась с ним.

Фото: Facebook/Анжелика Карпец

Василий Подорожный преследовал Анжелику давно, девушка даже писала на него заявление в полицию на то, что он ее бил, но потом просила не рассматривать ее жалобу.

Подруга погибшей рассказала, что с Василием Анжелика рассталась недавно, их отношения продолжались около года. При этом после расставания парень не хотел принимать это. Он постоянно ей звонил и преследовал.

Фото: Facebook/Ирина Карпец

Мама Анжелики была против ее отношений с Василием, поскольку видела, как он обижал ее. Кроме того, друзья и родные Анжелики тоже не одобряли их отношения.

Василий был спортсменом, он увлекался велоспортом и выступал на соревнованиях в Житомире.

Фото: ВКонтакте/Василий Подорожный

Знакомая Анжелики рассказала, что мама вместе с дочерью были хорошими и приветливыми людьми. Из родных у них остались бабушка и тетя (сестра мамы). Анжелика любила своих племянников и делала с ними множество фотографий.

Напомним, что убийца совершил преступление с особой жестокостью - сначала парень прикончил 41-летнюю женщину и бросил ее труп рядом с шифером, а затем несколько раз ударил молотком по голове ее дочь 22-летнюю Анжелику Карпец.

Ранее сообщалось, что 16-летний убийца зарезал и изнасиловал 17-летнюю выпускницу.