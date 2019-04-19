Убийца ветерана АТО может избежать наказания: все подробности

Убийство ветерана АТО (фото: коллаж РБК-Украина)

Родственники убитого ветерана АТО требуют наказания для виновного

Убийство ветерана АТО, которое произошло три месяца назад в селе Помошная Кировоградской области, спровоцировало скандал. Родные убитого 28-летнего Василия говорят, что его лишил жизни сосед. Об этом говорится в сюжете программы "Сегодня" на телеканале "Украина".

Мать Василия вместе с местными жителями пришла в райадминистрацию, чтобы разобраться, почему следствие ничего не предпринимает. Родные подозревают в жестоком убийстве Василия соседа, который якобы заподозрил ветерана АТО в краже техники.

По словам очевидца, драка между мужчинами произошла на заброшенной автобазе. Сначала сосед бил Василия кулаками, а потом достал молоток. После этого он утащил его в свой дом, который находиться рядом. Оттуда Василий живым не вышел. При этом подозреваемый пытался скрыть следы преступления.

Убийство ветерана АТО (видео: YouTube/Сегодня)

Дядя Василия рассказал, что сосед с трупа срезал ногти, а в доме, где была кровь на стенах, он сорвал обои. В плите были обнаружены остатки ножа. Мобильный телефон и вещи он сжег.

Он также отметил, что с момента совершения убийства прошел уже 71 день, а подозреваемого так и не арестовали, кроме того он ходит и рассказывает, что ему ничего не будет за убийство, и просто получит условный срок.

В свою очередь, начальник районного отдела полиции заявил, что перед задержанием подозреваемого, должны еще прийти результаты экспертизы.

"На данный момент лицу объявлено о подозрении в совершении убийства, а также в совершении ограбления в отношении потерпевшего. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - отметил начальник Новоукраинского отдела полиции Игорь Матвийчук.

Почему подозреваемый в убийстве Василия все это время был на свободе, в полиции не объясняют. При этом мать погибшего правоохранителям не доверяет и требует, чтобы дело перевели в областное управление.

Напомним, что убийца тату-мастерицы Татьяны Подвашецкой признался в преступлении своей матери.

Ранее сообщалось о том, что продолжается розыск мужчины, который убил парня одним ударом в голову в столичном супермаркете "Сильпо".