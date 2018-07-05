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Убийство женщины в лифте: полиция задержала подозреваемого (фото)

STYLERLIFE        05.07.2018 - 08:29
Фото: РБК-Украина
Фото: РБК-Украина

Правоохранители нашли мужчину ,которого подозревают в совершении убийства

В Киеве задержали подозреваемого в убийстве женщины, которую нашли с множественными ранами в лифте. Об этом сообщили на странице сообщества "Киев оперативный" в Facebook.

Фото: Подозреваемый (facebook.com/KyivOperativ)

Полицейские нашли мужчину, который подозревается в совершении преступления, в Киево-Святошинском районе.

Фото: Подозреваемый (facebook.com/KyivOperativ)

"Во время патрулирования территории Киево-Святошинский правоохранители заметили мужчину, который подозревается в убийстве женщины в Голосеевском районе Киева. Шансов на побег уже не было, мгновенно задержан", – сказано в сообщении.

Скриншот поста (facebook.com/KyivOperativ)

Напомним, во вторник, 3 июля, в лифте жилого дома обнаружили труп пожилой женщины.  На теле было множество ножевых ранений и следов от ударов молотком. В совершении убийства подозревали местного жителя Александра Танасийчука, 1977 года рождения. Его в тот же день объявили в розыск. Сообщалось, что мужчина страдает психическим заболеванием.

Также сообщалось, что полиция Киева возбудила дело по факту убийства женщины в лифте.

Следственным отделом Голосеевского управления полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

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Теги: убийство
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