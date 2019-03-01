Ходи теперь в бронежилете: новые детали убийства украинского депутата

Убийце Олега Супруненко вынесен приговор

Вдова убитого депутата Миргородского горсовета Полтавской области Олега Супруненко заявила, что убийца ее мужа надеялся выйти на свободу, но когда услышал приговор, то обомлел. Об этом Аника Супруненко-Лисовец рассказала в интервью "Фактам".

Согласно вынесенному приговору, заказчик убийства Хачатур Хачатрян будет сидеть в тюрьме 10 лет. При этом его подельник Левон Марданян получил 4,5 года лишения свободы. Второй подельник, Александр Гребенюк, который признал свою вину и сотрудничавший со следствием, уже год отбывает семилетний срок в тюрьме. При этом, младшему брату Хачатряна удается скрываться.

Кроме того, суд обязал выплатить родителям Олега Супруненко по 497 тысяч гривен каждый, а его супруге - 34 тысячи гривен.

По словам Аники Супруненко-Лисовец, наказание за убийство ее мужа понесли не все. Речь идет о человеке, который возил подельников на место преступления на переданной ему горсоветом машине и забирал их оттуда. Этот человек является близким другом Хачатряна.

Аника, также рассказала о том, что Хачатрян свою вину не признавал и не раскаялся в содеянном.

"Более того, постоянно мне угрожал: обзывал нехорошими словами, прикладывал палец себе к горлу, желая мне смерти. "Ходи теперь в бронежилете!" - устрашал после первого заседания", - рассказала вдова убитого.

Стоит отметить, что Хачатрян, как и Супруненко также был депутатом. Но они были депутатами от разных политических сил. Супруненко поднимал вопрос о том, что общественная организация "Обериг", которую возглавлял Хачатрян, каждый год получает из бюджета щедрое финансирование.

Хачатряну это не нравилось. Сначала он просто угрожал Супруненко, а потом решил устроить над ним физическую расправу. У убитого депутата остался маленький сын Святослав.

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