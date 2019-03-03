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Убийце Оксаны Макар пересмотрят приговор: открылись новые данные

STYLERЖизнь    03.03.2019 - 17:19
Убийце Оксаны Макар пересмотрят приговор: открылись новые данные
Фото: Краснощек, Присяжнюк и Погосян в суде в 2012 году (РБК-Украина)

Преступника доставят в Николаев в СИЗО

Приговор, вынесенный Евгению Краснощеку за изнасилование и зверское убийство Оксаны Макар в марте 2012 года в Николаеве, будет пересмотрен. Причиной такого решения суда стали вновь открывшиеся обстоятельства, передает местное издание KR24.com.ua. 

Напомним, что преступник получил пожизненное. Еще двое соучастников -  Максим Присяжнюк и Артем Погосян - были приговорены к 15 и 14 годам лишения свободы соответственно. 

Сообщается, что теперь в резонансном деле появилась новая информация, поэтому суд рассмотрит заявление о пересмотре приговора.

Краснощека доставят в николаевский следственный изолятор из колонии № 31 (Новгород-Северский, Черниговская область). 

Убийце Оксаны Макар пересмотрят приговор: открылись новые данные

Фото: Краснощек, Присяжнюк и Погосян в суде в 2012 году (ТСН.ua)

Стоит напомнить, что в сентябре 2012-го Kpacнoщeк во время судебного процесса зaявил, чтo взял на себя всю вину за жуткое преступление из-за угроз Пpиcяжнюка в адрес его малолетней дочери.

В интернете появилась информация, что Краснощек увлекался субкультурой хедхантеров. 

Убийце Оксаны Макар пересмотрят приговор: открылись новые данные

Фото: Оксана Макар в больнице (ТСН.ua)

Как сообщалось ранее, в 2012 году в Николаеве было совершено убийство 18-летней Оксаны Макар, которое своей жестокостью взволновало всю страну. Обгоревшее тело девушки нашли 10 марта около стройплощадки на улице 3-я Слободская. Пострадавшую изнасиловали и пытались сжечь заживо в ночь на 9 марта трое молодых людей.

Несмотря на оказанную интенсивную медицинскую помощь, Макар скончалась 29 марта в Донецком ожоговом центре.

Недавно в Николаеве на крыше печально известного недостроя две девушки устроили фотосессию, чем возмутили сеть. 

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