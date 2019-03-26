Учитель развращал детей под Киевом: детали вопиющей истории

Учитель и по совместительству руководитель кружка с февраля 2018 по февраль 2019 года неоднократно совершал физические развратные действия в отношении маленьких детей, которые были его учениками и воспитанниками. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области.

В сообщении говорится, что в течение года извращенец успел растлить пятерых детей. Ему объявили о подозрении по части 2 статьи 156 Уголовного кодекса Украины (совершение развратных действий в отношении малолетних детей, совершенные членами семьи или близкими родственниками, лицом, на которое возложены обязанности относительно воспитания потерпевшего или заботы о нем).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от 5 до 8 лет.

Учитель в течение года развращал детей в Борисполе (иллюстративное фото: pixabay.com)

К слову, недавно заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин рассказал, что только за сутки, 21 марта, было зафиксировано пять случаев растления детей.

Вячеслав Аброськин в очередной раз напомнил, что Украине нужен закон, который бы жестоко наказывал за половые преступления в отношении детей. А педофилов необходимо заносить в специальный реестр, чтобы разорвать эту порочную цепь преступлений, когда жертвы насилия сами становятся насильниками.

Ранее мы сообщали о том, что педофил в Хмельницкой области изнасиловал и ограбил 11-летнюю девочку. Трагический инцидент случился в воскресенье, 24 марта. Чтобы избежать наказания извращенец всю ночь прятался на сеновале.

Также мы писали о том, что на Прикарпатье (Ивано-Франковская область) 13-летнюю девочку развращал любовник ее матери. Ребенок боялся насильника, поэтому никому ничего не рассказывал.