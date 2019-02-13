Учительница довела до слез: куда жаловаться на педагога

Глава столичной юстиции Станислав Куценко дал советы, как действовать в конфликтных ситуациях в школе

Буллинг – достаточно частое явление в школах Украины. Чаще оно касается отношений между учениками, а не отношений учеников и учителей. Однако часто бывает и так, что по-хамски себя ведет именно педагог. Например, недавно в Харькове учительница довела детей до слез, наговорив обидных фраз об их родителях.

Как действовать в подобных случаях, чтобы не превратить конфликт в "разборки", но и добиться справедливости?

Styler обратился за комментарием к главе столичной юстиции Станиславу Куценко, чтобы узнать, как следует действовать в подобных ситуациях, чтобы защитить свои права.

По его словам, часто в конфликтах с учителем есть две стороны медали. Иногда ученики сами могут побуждать учителя к резким высказываниям. Но иногда и наоборот – к сожалению, бывает, когда инициаторами конфликта выступают учителя. Главное – подходить к ситуации взвешенно, советует Куценко.

"Бывает так, что сами ученики не придерживаются их прямых обязательств, которые определены Законом Украины "Об образовании". Например, нарушают этические нормы во время образовательного процесса", - объясняет специалист.

Тогда педагогу стоит провести воспитательную беседу с целью корректировки поведения учащихся во время образовательного процесса и формирования у них уважения ко всем его участникам.

Фото: Юрист объяснил, как защитить права ребенка в школе (pixabay.com)

Станислав Куценко также дал совет, как можно защитить школьников в случаях, когда права учащихся были действительно нарушены.

"В ситуации, когда права учащихся все-таки были нарушены, то их родители имеют право на защиту детей. Так, родители могут обратиться с соответствующей жалобой или заявлением руководителя или учредителя учреждения образования для проведения расследования", - обращает внимание он.

Затем руководство на основе заявления родителей проведет служебную проверку, чтобы выявить факт неправомерного поведения педагога с учениками. По результатам проверки специалистами должно быть вынесено соответствующее решение.

"Однако если оказалось, что со стороны руководителя учреждения образования нет никаких действий, то в таком случае нужно обращаться уже к местным органам управления образования, а далее - к правоохранительным органам. Конечно, грубые высказывания в адрес учеников – это недопустимо", - замечает Станислав Куценко.

По его словам, хорошо, что общество обращает внимание на такие случаи.

"Случаи, когда о ненадлежащем поведении учителя узнают другие, должны стать наукой как для педагога, так и для школьников и их родителей. Всегда только взвешенные выводы должны делать все стороны любого конфликта, кто бы не был виноват", - добавляет Станислав Куценко.

Напомним, юрист дал советы, как можно избежать поборов в школах.

Кроме того, в Киеве учительница резко наехала на учеников.

Видео: Как избежать поборов в школе (video.рбк.ru)