Ударила о дверь: как накажут женщину за избиение учительницы в Херсоне

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Полиция не нашла в инциденте криминальной составляющей

В полиции прокомментировали жестокое избиение учительницы-пенсионерки в Херсонской школы №9 матерью одного из учеников инклюзивного класса. Женщине инкриминируют статью 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях, сообщил Виталий Байдаров, заместитель начальника отдела ГУНП Украины в Херсонской области изданию "Гривна".

"При изучении дела полиция не выявила признаки уголовного нарушения. В отношении матери составлен протокол по статье 173 Административного кодекса Украины за мелкое хулиганство",- прокомментировал Виталий Байдаров.

Отметим, что данная статья влечет за собой наложение штрафа от 3 до 7 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 51 до 119 грн) или общественные работы на срок от 40 до 60 часов, или исправительные работы на срок от одного до двух месяцев с отчислением 20%, или административный арест на срок до 15 суток.

Напомним, недавно разъяренная женщина подбежала к учительнице и начала ее бить, а потом преследовать педагога, которая пыталась убежать от расправы. К тому же учительницу еще и ударили о дверь.

В результате инцидента у учительницы диагностировали травму грудной клетки и ситуационный невроз. Кроме того, она взяла больничный из-за повышения давления.

Кстати, недавно в Одессе водитель 8-го троллейбуса пытался выгнать пассажира с применением физической силы. Пока мужчина спал, неадекват бил жертву ногами и угрожал убить.

Напомним, недавно в Киеве состоялось избиение 15-летнего подростка профессиональным боксером. Последний разозлился за брошенную снежку в лобовое стекло его автомобиля. Отец парня прокомментировал инцидент и рассказал, что от кулаков агрессора пострадали и другие дети.

Видео: РБК-Украина