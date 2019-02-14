Ударила ножом в грудь: киевлянин пострадал от рук неадекватной сожительницы

Злоумышленница утверждает, что мужчина сам упал на нож

В Киеве в одной из квартир на проспекте Маяковского между сожителями произошел серьезный конфликт, который привел к плачевным последствиям. Об этом информируют в пресс-службе полиции.

В результате ссоры женщина нанесла мужчине ножевое ранение в грудь, а после вызвала правоохранителей. Полиция прибыла на вызов на проспект Маяковского. Однако женщина не спешила сознаваться в содеянном и сообщила, что мужчина сам упал на нож.

Как оказалось позже, конфликт между сожителями возник на кухне. В пылу ссоры женщина схватила нож, который лежал на столе, и ударила пострадавшего. Когда эмоции поутихли, злоумышленница поняла, что натворила и вызвала правоохранителей.

К слову, пострадавшего мужчину доставили в обморочном состоянии в больницу. Полиция уже возбудила криминальное дело. Подозреваемой грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, что в деле о замерзшей студентке из Житомирской области новый поворот. Есть вероятность, что в гибели студентки виноваты родственники.

Мы писали, что 15-летний подросток совершил нападение в школе. Ученик 10-го класса пришел в школу около 7:40. Когда в класс пришла учительница истории, которая должна была вести первый урок - он набросился на нее с ножом.

А также сообщали о том, что под Киевом 17-летний подросток избил свою 12-летню сестру до полусмерти.