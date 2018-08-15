"Удивительный механизм": в сети рассказали, как правильно тренировать мозг

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Мозг нужно тренировать, также как и тело

Чиновники из Министерства здравоохранения рассказали украинцам, как правильно "тренировать" мозг. Об этом говорится на странице Минздрава в Facebook.

"Человеческий мозг – удивительный механизм. Он координирует все системы организма. Но, как и любой орган нашего тела, он перестает активно и правильно работать, если не получает нагрузки. Наш мозг нужно тренировать, также, как и тело", - говорится в сообщении.

В то же время чиновники уточнили, при помощи чего можно избежать приобретенному слабоумию.

"Комбинацию физической и умственной нагрузки усиливает так называемый когнитивный резерв мозга, тем самым препятствуя деменции (приобретенному слабоумию – ред.)", - подчеркивается в тексте сообщения.

Так, по словам чиновников, чтение книг, игра на музыкальном инструменте, настольные игры и даже обычное общение будет способствовать поддержке мозговой активности.

Фото: скриншот поста (facebook.com/moz.ukr)

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