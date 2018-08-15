"Дивовижний механізм": в мережі розповіли, як правильно тренувати мозок

Фото: pixabay.com/geralt

Мозок потрібно тренувати, також як і тіло

Чиновники з Міністерства охорони здоров'я розповіли українцям, як правильно тренувати мозок. Про це йдеться на сторінці МОЗ у Facebook.

"Людський мозок – дивовижний механізм. Він координує всі системи організму. Але, як і будь-який орган нашого тіла, він перестає активно і правильно працювати, якщо не отримує навантаження. Наш мозок потрібно тренувати, також, як і тіло", - йдеться в повідомленні.

У той же час чиновники уточнили, за допомогою чого можна уникнути набутого недоумства.

"Комбінація фізичного та розумового навантаження посилює так званий когнітивний резерв мозку, тим самим перешкоджаючи деменції (набутому недоумству – ред.)", - підкреслюється в тексті повідомлення.

Так, за словами чиновників, читання книг, гра на музичному інструменті, настільні ігри та навіть звичайне спілкування буде сприяти підтримці мозкової активності.

Фото: скріншот поста (facebook.com/moz.ukr)

До речі, в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла українцям, наскільки небезпечний для здоров'я є малорухливий спосіб життя

Раніше ми писали про те, що Супрун розвіяла міфи щодо вживання фруктів.

А також повідомляли про те, що Уляна Супрун розповіла про причини появи астми і способи її лікування.

Як розпізнати ознаки серцевого нападу і надати першу допомогу (video.rbc.ua)