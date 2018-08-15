Удочеренная 16 лет назад американка ищет родителей в Украине (фото)

Коллаж (РБК-Украина)

Девушка длительное время проживала в Нью-Джерси

Удочеренная в США девушка, спустя 16 лет, начала разыскивать близких и родственников в Украине. Соответствующий пост Шенон Рейли разместила в группе "Килия INFORM" в Facebook.

"Привет. Я знаю, это дальний выстрел, но я попробую, в любом случае. В 2002-м году я была принята американской семьей. Я в поисках моей биологической матери и сестры. Мы все родились и жили в Килии", - сказала она.

Фото: скриншот поста (facebook.com/Килия INFORM)

Более того, Рейли рассказала, как звали ее биологических родителей и сестру.

"Мать – Татьяна Владимировна Галицкая. Папа – Галицкий Олег Вадимович. Сестра – Галицкая Виктория Сергеевна. Меня раньше звали Галицкая Анна Олеговна. Приблизительно в 1998 году моя мать потеряла родительские права", - подчеркнула она.

Напомним, в дороге из зоны ООС в учебный центр в Десне пропал 31-летний военнослужащий Кузнецов Сергей. Об этом говорится на странице в Facebook волонтера под ником "фазел маннан".

Известно, что 31 июля он выехал из зоны боевых действий и направлялся в учебный центр в Десне. Последний раз солдата видели на железнодорожном вокзале Днепра 2 августа. Он был одет в гражданскую одежду.

Как сообщалось ранее, в Киеве разыскивается несовершеннолетняя девочка Сечина Ольга Андреевна 2002 года рождения. Приметы девочка: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы средней длины, окрашенные в рыжий цвет, глаза зелено-серые.

Также напомним, в городе Кагарлык Киевской области пропала несовершеннолетняя девушка.

15-летняя школьница 11 августа этого года в 13:00 ушла из дома. До сих пор ее местонахождение не установлено. Приметы Алены Батог: на вид 17-18 лет, рост 175 см, худощавая, лицо овальное, волосы длинные, прямые, светло-русые.

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