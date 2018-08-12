Помогите найти: под Киевом пропала 15-летняя девушка

Коллаж РБК-Украина

Алена Батог ушла из дома 11 августа

В городе Кагарлык Киевской области пропала несовершеннолетняя девушка.

Как говорится на странице dtp.kiev.ua в Facebook, 15-летняя школьница 11 августа этого года в 13:00 ушла из дома. До сих пор ее местонахождение не установлено.

Скриншот поста (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Приметы Алены Батог: на вид 17-18 лет, рост 175 см, худощавая, лицо овальное, волосы длинные, прямые, светло-русые.

Девушка была одета в футболку черного цвета с изображением белого якоря впереди, короткие джинсовые синие шорты, мокасины красного цвета на шнурках, рюкзак красного цвета, солнцезащитные очки.

Алена Батог (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Если владеете какой-либо информацией - просьба сообщить в полицию.

Ранее в СМИ сообщалось, что в селе Бондарцы было найдено тело 20-летней девушки из Житомира, которая ушла из дома и не вернулась 2 августа.

Видео: РБК-Украина