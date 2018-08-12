Допоможіть знайти: під Києвом зникла 15-річна дівчина

Колаж РБК-Україна

Альона Батог пішла з дому 11 серпня

У місті Кагарлик Київської області зникла неповнолітня дівчина.

Як йдеться на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook, 15-річна школярка 11 серпня цього року о 13:00 пішла з дому. До цього часу її місцезнаходження не встановлено.

Скріншот поста (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Прикмети Альони Батог: на вигляд 17-18 років, зріст 175 см, худорлява, обличчя овальне, волосся довгі, прямі, світло-русяве.

Дівчина була одягнена у футболку чорного кольору з зображенням білого якоря попереду, короткі сині джинсові шорти, мокасини червоного кольору на шнурках, рюкзак червоного кольору, сонцезахисні окуляри.

Альона Батіг (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Якщо ви володієте будь-якою інформацією - прохання повідомити в поліцію.

Раніше в ЗМІ повідомлялося, що в селі Бондарці було знайдено тіло 20-річної дівчини з Житомира, яка пішла з дому та не повернулася 2 серпня.

Відео: РБК-Україна