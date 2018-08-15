Американка, яку вдочерили 16 років тому, шукає батьків в Україні (фото)

Колаж (РБК-Україна)

Дівчина тривалий час проживала в Нью-Джерсі

Дівчина, яку вдочерили в США, через 16 років почала розшукувати близьких і родичів в Україні. Відповідний пост Шенон Рейлі розмістила в групі "Кілія INFORM" Facebook.

"Привіт. Я знаю, це дальній постріл, але я спробую, в будь-якому випадку. У 2002-му році я була прийнята американською сім'єю. Я в пошуках моєї біологічної матері і сестри. Ми всі народилися і жили в Кілії", - сказала вона.

Фото: скріншот поста (facebook.com/Килия INFORM)

Більш того, Рейлі розповіла, як звали її біологічних батьків і сестру.

"Мати – Тетяна Володимирівна Галицька. Тато – Галицький Олег Вадимович. Сестра – Галицька Вікторія Сергіївна. Мене раніше звали Галицька Анна Олегівна. Приблизно в 1998 році моя мати втратила батьківські права", - підкреслила вона.

Нагадаємо, в дорозі з зони ОНС в навчальний центр в Десні пропав 31-річний військовослужбовець Сергій Кузнєцов. Про це йдеться на сторінці Facebook волонтера під ніком "фазел манан".

Відомо, що 31 липня він виїхав із зони бойових дій і прямував в навчальний центр в Десні. Останній раз солдата бачили на залізничному вокзалі Дніпра 2 серпня. Він був одягнений в цивільний одяг.

Як повідомлялося раніше, в Києві розшукується неповнолітня дівчинка Сечіна Ольга Андріївна 2002 року народження. Прикмети дівчинка: зріст 165 см, худорлявої статури, волосся середньої довжини, пофарбовані в рудий колір, очі зелено-сірі.

Також нагадаємо, в місті Кагарлик Київської області зникла неповнолітня дівчина.

15-річна школярка 11 серпня цього року о 13:00 пішла з дому. До цього часу її місцезнаходження не встановлено. Прикмети Олени Батіг: на вигляд 17-18 років, зріст 175 см, худорлява, обличчя овальне, волосся довгі, прямі, світло-русяве.

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