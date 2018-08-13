Помогите найти: в Киеве пропала несовершеннолетняя девочка

Коллаж (РБК-Украина)

О розыске объявили в Соломенском управлении полиции

В Киеве разыскивается несовершеннолетняя девочка Сечина Ольга Андреевна 2002 года рождения. Об этом сообщает издание dtp.kiev.ua в Facebook.

О розыске объявило Соломенское управление полиции.

Приметы девочка: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы средней длины, окрашенные в рыжий цвет, глаза зелено-серые.

Фото: пропавшая девочка (facebook.com/dtp.kiev.ua)

При получении какой-либо информации о возможном местонахождении девочки звоните по номеру 102.

Напомним, в городе Кагарлык Киевской области пропала несовершеннолетняя девушка.

15-летняя школьница 11 августа этого года в 13:00 ушла из дома. До сих пор ее местонахождение не установлено. Приметы Алены Батог: на вид 17-18 лет, рост 175 см, худощавая, лицо овальное, волосы длинные, прямые, светло-русые.

Также в Киеве пропал главный инженер научно-исследовательского института, 32-летний Сергей Примак, который был на банкете с коллегами по случаю дня рождения руководителя в прошлую пятницу, 27 июля, и не вернулся домой.

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