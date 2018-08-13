Допоможіть знайти: у Києві зникла неповнолітня дівчинка

Колаж (РБК-Україна)

Про розшук оголосили у Солом'янському управлінні поліції

У Києві розшукується неповнолітня дівчинка Сечіна Ольга Андріївна 2002 року народження. Про це повідомляє видання dtp.kiev.ua у Facebook.

Про розшук оголосило Солом'янське управління поліції.

Прикмети дівчинка: зріст 165 см, худорлявої статури, волосся середньої довжини, пофарбовані в рудий колір, очі зелено-сірі.

Фото: зникла дівчинка (facebook.com/dtp.kiev.ua)

При отриманні будь-якої інформації про можливе місцезнаходження дівчинки телефонуйте за номером 102.

Нагадаємо, в місті Кагарлик Київської області зникла неповнолітня дівчина.

15-річна школярка 11 серпня цього року о 13:00 пішла з дому. До цього часу її місцезнаходження не встановлено. Прикмети Олени Батіг: на вигляд 17-18 років, зріст 175 см, худорлява, обличчя овальне, волосся довгі, пряме, світло-русяве.

Також пропав головний інженер науково-дослідного інституту, 32-річний Сергій Примак, який був на банкеті з колегами з нагоди дня народження керівника минулої п'ятниці, 27 липня, і не повернувся додому.

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