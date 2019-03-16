Уехал в Харьков: родные разыскивают таинственно пропавшего парня

Владислав Курдюмов пропал со связи 14 марта

Полицейские разыскивают Владислава Курдюмова, который пропал 14 марта около 12:00. Сообщение о пропаже человека поступило в Балаклейский отдел полиции, рассказывают в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

Как рассказывают сотрудники полиции, 14 марта молодой человек намеревался поехать из Балаклеи в Харьков. Он вышел из дома около 14:00, но до нынешнего момента не вернулся и не появлялся на связи.

Владислав Курдюмов (фото: hk.npu.gov.ua)

Приметы: рост 176 см, худощавого телосложения, волосы русые длинные, глаза зеленые.

Был одет в синюю куртку, черные джинсы, темно-серую шапку.

Уважаемые граждане, если вам известна информация о местонахождении разыскиваемого, просим сообщить в Балаклейского отдела полиции по телефонам: (057) 492-09-02, 050-416-80-81 или "102".

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