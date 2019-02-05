Уехали на рыбалку: под Киевом ведутся поиски нескольких мужчин (фото)

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Мужчины не выходят на связь с субботы

Еще в субботу, 2 февраля, несколько друзей уехали рыбачить в направление смт Козин Обуховского района Киевской области и до сих пор не вернулись. Об этом сообщает ресурс ДТП KIEV.UA в Facebook.

Поисками мужчин занимается друг и сосед одного из них, Ткачука Сергея Вадимовича, который и опубликовал его фото.

Пропавший Ткачук Сергей Вадимович (facebook.com/dtp.kiev.ua)

По словам мужчины, друзья-рыбаки до сих пор не вышли на связь. Полиция и ГСЧС уже уведомлены.

Мужчина также просит всех, кто может помочь, присоединиться к поискам и собраться по точке геолокации 50.236079, 30.696628, желательно, с лодками. Также нужны люди с автомобилями для исследования суши.

Он также оставил номера для связи: 063-055-53-39 (Тарас), 098-458-35-98 (Василий).

Напомним, отец экс-солистки ВИА Гры с лета ищет пропавшую дочь. Мужчина подозревает, что бывший муж девушки причастен к ее исчезновению.

Ранее мы информировали о том, что в Дарницком районе Киева родственники ищут пожилую женщину, которая вышла из дому 2 февраля и до сих пор не вернулась.

А также мы писали о том, что исчезновение Вадима Бизюкова, который 25 января сел в такси в Киеве, обернулось трагедией.