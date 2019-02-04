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Помогите найти: в Киеве пропала пожилая женщина (фото)

STYLERНужна помощь    04.02.2019 - 16:58
Помогите найти: в Киеве пропала пожилая женщина (фото)
Фото: коллаж РБК-Украина

Пенсионерка вышла из дома еще 2 февраля и до сих пор не вернулась

Украинцев просят помочь найти человека - в Киеве в Дарницком районе пропала пенсионерка Нила Вдовиченко. Об этом в понедельник, 4 февраля, сообщил ее сын на странице сообщества "Киев Оперативный" в соцсети Facebook.

Также в посту прилагается фото женщины.

Отмечается, что Нила Григорьевна ушла из дому по адресу Бажова, 7/21 еще в субботу, 2 февраля, и до сих пор не вернулась. 

Помогите найти: в Киеве пропала пожилая женщина (фото)

Фото: Нила Григорьевна Вдовиченко (facebook.com/KyivOperativ)

Ее рост составляет 160 см, вес - 60 кг.

Женщина была одета так же, как на фото, только в синей шапке.

На подбородке небольшая ранка, на щеке след от удаления родинки. 

Мужчина сообщил, что обзвонил уже всех подруг и родственников, а также написал заявление в полицию. 

Помогите найти: в Киеве пропала пожилая женщина (фото)

Скрин: facebook.com/KyivOperativ

Как сообщалось ранее, в Одесской области в Овидиопольском районе в селе Молодежном пропал мальчик - Влад Тимофеев 2006 года рождения вечером 31 января ушел из дома и до сих пор не вернулся. 

Также мы писали о том, что недавно во Львове пропал без вести 16-летний Назарий Труш, 29 января он ушел из дома и до сих пор не вернулся.

Напомним, полиция Львовской области обращалась к гражданам с просьбой помочь установить местонахождения 15-летнего подростка из Жовковского района

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Видео: РБК-Украина

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