Угроза существует: эксперт высказался о вероятности ядерной войны в мире

Коллаж РБК-Украина

Он считает, что есть несколько сумасшедших лидеров, которые на это способны

В США начали производство маломощных ядерных боеголовок, а КНДР продолжает секретно развивать ядерные программы, что наталкивает жителей мира на мысли об угрозе ядерной войны. Но директор Института трансформации общества, экономист и политолог Олег Соскин считает, что до этого не дойдет. Такое мнение он выразил во время чата на "Главреде".

Он считает, что существует несколько лидеров, у которых есть психические отклонения и которые могут представлять потенциальную угрозу. Однако Соскин отметил, что к примеру новые разработки РФ по ядерному оружию приведут к краху Россию и самого Путина.

"Я не думаю, что мир на пороге ядерной войны. Хотя, конечно, есть несколько психически больных мировых лидеров. Прежде всего, речь идет о Путине, который сейчас взял "эстафетную палочку" у северокорейского диктатора Ким Чен Ына", - сказал эксперт.

Он напомнил, что в результате последних испытаний в Северной Корее, был уничтожен весь полигон и большая часть команды, которая работала над проектом.

"Путину неплохо было бы съездить к Ыну и проконсультироваться, узнать, почему лидер КНДР вдруг решил пойти на переговоры с США и отказаться от ядерного оружия. Как известно, Северная Корея была последней страной, которая осуществляла наземные испытания ядерного оружия. Это привело к страшным последствиям. Так, в результате последних испытаний, когда был уничтожен весь полигон и большая часть команды, которая занималась ядерными испытаниями и исследованиями", - отметил Соскин.

По его мнению, угроза существует, так как создаются новые ракеты, но тем не менее он уверен, что до ядерной войны не дойдет.

"Поэтому я думаю, что никакой ядерной войны не будет. Господь создал этот мир, и поэтому всяким психопатам, которые пытаются этот мир разрушить, лучше просто сразу уйти в небытие, чем уничтожить Землю. Я предполагаю, что до ядерной войны не дойдет. Но сама угроза существует, поскольку создаются новые виды ракет, способных доставить ядерный заряд", - подчеркнул политолог.

Напомним, ранее мы писали о том, что эксперт высказал мнение о нападении России на Украину в 2019 году.

А также рассказывали о том, что Россия заявила о риске ядерного конфликта из-за новой боеголовки США.