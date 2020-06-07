Украина празднует троицу: где смотреть онлайн-богослужение

Киево-Печерская лавра (фото: РБК-Украина)

Троица в Украине – один из самых главных православных праздников

В Украине 7 июня празднуется светлый праздник Троицы. И греко-католики, и православные в этот день проводят одно из самых торжественных богослужений в году. Чтобы не рисковать здоровьем в связи с пандемией коронавируса верующие могут присоединиться к праздничному богослужению в онлайн-режиме.

Праздничная литургия в эти минуты проходит в Киево-Печерской лавре.

Троица в Украине – трансляция богослужения в Киево-Печерской лавре

Онлайн-трансляция богослужения в архикафедральном соборе Святого Юра во Львове началась в 11.00.

Троица в Украине – трансляция богослужения в соборе Святого Юра во Львове

День Святой Троицы - один из главных христианских праздников. Он отмечается на 50-й день после Пасхи. Праздник символизирует схождение Святого Духа на апостолов, обещанное Иисусом Христом перед Вознесением. Сошествие Святого Духа указало на тройственность Бога, после чего начали прославлять три ипостаси Единого Бога Отца, Сына и Святого Духа. Праздник вошел в христианский календарь официально лишь в конце четвертого века, когда Церковь приняла догмат о Троице на Втором Вселенском Соборе в Константинополе в 381 году.

В этот день в православных церквях служится одна из наиболее торжественных служб. Церкви и дома украшаются ветвями деревьев, растениями и цветами. Люди идут в храм с цветами. Зеленый - символичный цвет праздника, цвет жизни, духовного возрождения. Священнослужители на Троицу используют облачения зеленого цвета.

Напомним, что ранее мы публиковали красивые открытки и поздравления с праздником Троицы.

Также мы рассказывали, как правильно провести день на Троицу, что можно и что строго запрещено делать в великий праздник.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Киселева Анна