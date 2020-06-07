Україна святкує трійцю: де дивитися онлайн-богослужіння

Києво-Печерська лавра (фото: РБК-Україна)

Трійця в Україні – одне з найголовніших православних свят

В Україні 7 червня святкується світле свято Трійці. І греко-католики, і православні в цей день проводять одне з найурочистіших богослужінь у році. Щоб не ризикувати здоров'ям у зв'язку з пандемією коронавіруса віруючі можуть приєднатися до святкового богослужіння в онлайн-режимі.

Святкова літургія у ці хвилини проходить у Києво-Печерській лаврі.

Трійця в Україні – трансляція богослужіння в Києво-Печерській лаврі

Онлайн-трансляція богослужіння в архікатедральному соборі Святого Юра у Львові розпочалася об 11.00.

Трійця в Україні – трансляція богослужіння в соборі Святого Юра у Львові

День Святої Трійці - одне з головних християнських свят. Воно відзначається на 50-й день після Великодня. Свято символізує сходження Святого Духа на апостолів, яке обіцяв Ісус Христос перед Вознесінням. Зішестя Святого Духа вказало на потрійність Бога, після чого почали прославляти три іпостасі Єдиного Бога Отця, Сина і Святого Духа. Свято увійшло у християнський календар офіційно лише наприкінці четвертого століття, коли Церква прийняла догмат про Трійцю на Другому Вселенському Соборі в Константинополі в 381 році.

У цей день у православних церквах служиться одну з найбільш урочистих служб. Церкви та будинки прикрашають гілками дерев, рослинами та квітами. Люди йдуть у храм із квітами. Зелений - символічний колір свята, колір життя, духовного відродження. Священнослужителі на Трійцю використовують облачення зеленого кольору.

Нагадаємо, що раніше ми публікували красиві листівки та привітання зі святом Трійці.

Також ми розповідали, як правильно провести день на Трійцю, що можна і що суворо заборонено робити у велике свято.

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Автор: Киселева Анна