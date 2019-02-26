В Украине активизировались мошенники: детали новой аферы

Коллаж РБК-Украина

Стали известны названия компаний, которые участвуют в мошенничествах

В Украине снова активизировались мошенники, которые начали использовать новую схему для обмана жителей. Об этом предупредили на сайте Нацкомфинуслуг.

Афера связана с так называемыми "выигрышами" квартир. Жертве поступает сообщение о том, что она стала счастливым обладателем квартиры в Киеве. После этого, с ней связываются представители фейковых компаний и сообщают о том, что нужно перечислить средства для оформления свидетельства на право собственности.

Липовые фирмы имеют якобы реальную регистрацию и даже указывается имя сотрудника Нацкомфинуслуг, который подписал свидетельства.

"При этом предлагается перечислить денежные средства на карточный счет для оформления свидетельства на право собственности. Поступают и другие сообщения о выигрыше ценных призов аналогичного характера", - заявили в Нацкомфинуслуг и опубликовали список компаний, которые осуществляют мошеннические действия.

Пей-Експерес Украина

Мени-Пей Украина

Фон-Бокс Украина

Мир Мани

Сити Люкс Украина

Велком-Пеймент

Капитал Оне Украина

Пей-Директ

Биг-Пеймент

Скриншот (nfp.gov.ua)

У всех этих компаний есть официальные сайты в интернете, на которых можно найти документацию и свидетельства о том, какой деятельностью они занимаются. Естественно, все документы – липовые.

Нацкомфинуслуг открыли горячую линию для украинцев, которые столкнулись с такими видами мошенничества и просят сообщать немедленно по телефону: (044) 590-57-16 или обращаться в правоохранительные органы Украины.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что ушлые аферисты изобрели новую схему обмана украинцев.

А также рассказывали о том, как таможенные брокеры разводят украинцев.