Ушлые аферисты изобрели новую схему обмана украинцев

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Жертвами зачастую становятся люди, которые продают дорогие вещи

Мошенничество довольно распространено в повседневной жизни, а особенно - в социальных сетях. Жертвами аферистов становятся люди, которые продают хорошие вещи за соответствующую цену. О новой схеме обмана рассказали журналисты издания "Сегодня".

Киевлянка Юлия Ганжа попала в неприятную историю, когда пыталась продать мобильный телефон за 6000 гривен. Покупатель нашелся быстро и ничего не предвещало беды, однако в день покупки он прислал курьера, сославшись на срочные дела.

"После того, как приехал курьер, позвонил мужчина, сказал, что отправил деньги и сейчас должно прийти SMS. Я посмотрела, сообщение пришло, отдала телефон курьеру, а когда проверяла онлайн-банк, то на счету не было денег", - рассказывает Юлия.

Позже девушка поняла, что сообщение о зачислении средств на карту пришло не с банковского, а обычного номера. Такое же сообщение пришло и Александру Гончару, который продавал свой планшет за 11 000 гривен. Однако тот не растерялся и сразу понял, что это афера.

"Я подхожу к водителю, которого прислали и спрашиваю, понимает ли он, что происходит. Он говорит, что обычный водитель такси. Спросил его, поможет ли он поймать за руку мошенника. Он говорит: Хорошо, поймаем", - рассказывает Александр.

Мужчина решил поехать с водителем, а по дороге вызвал патрульных. Правоохранители задержали псевдопокупателя, который хотел обмануть Александра, и забрали его в участок.

Однако полиция отмечает: нет преступления - нет наказания. Поэтому в таких ситуациях лучше сразу перепроверять сообщения о зачислении средств. К слову, по подсчетам межбанковской ассоциации, только за прошлый год карточные мошенники обманули украинцев на 250 миллионов гривен.

Напомним, что недавно известный украинский рэпер и продюсер Потап стал жертвой аферистов.

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