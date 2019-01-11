В Украине активно продают бюсты Гитлера: законно ли это?

Фото: Бюсты Гитлера продают на сайтах объявлений (коллаж РБК-Украина)

В Украине, которая пережила ужасы нацизма и коммунизма, все еще существует спрос на бюсты Гитлера

Как известно, спрос рождает предложение. Это правило экономики действует и на рынке антиквариата, на котором стабильно присутствует артефакты времен Третьего Рейха, в том числе и бюсты Адольфа Гитлера.

Однако в Украине не так уж и много сохранилось подобных артефактов, поэтому оригинальные бюсты Гитлера начали завозить из-за границы (Великобритания, Италия). Кроме того, возникло местное производство новоделов. На интернет-площадках оригинальные бюсты Гитлера стоят от 3500 до 12000 грн., копии стоят дешевле - от 250 до 3000 грн.

Фото: Копия бюста Гитлера (violity.com)

Цена копий зависит от качества изготовления и материала бюста. Сейчас на рынке представлены бюсты Гитлера из различных материалов (гипс, алюминий, латунь, бронза, фарфор).

Кроме того, встречаются работы с авторской росписью. Причем качественные копии привозят из-за границы, а менее качественные, из алюминия, по всей видимости, изготовляют где-то в Днепропетровской или Полтавской областях. Дешевые алюминиевые бюсты стоят от 250 до 350 грн. Эти же бюсты после шлифования и покрытия лаком или черной краской продают 450-650 грн.

Фото: Продают бюсты Гитлера из различных материалов - гипса, алюминия, латуни, бронзы, фарфора (violity.com)

Как правило, продавцы сопровождают такие лоты оговоркой о том, что бюст Гитлера предназначен "не для пропаганды, а для реконструкторов и коллекционеров". Правда не совсем понятно, кто будет коллекционировать новоделы и зачем реконструкторам Второй мировой войны бюсты Гитлера, если они воспроизводят немецкое обмундирование, амуницию и награды.

Законно ли это?

Что касается "пропаганды", то тут есть интересный законодательный нюанс. В Законе Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики" от 9 апреля 2015 года (Закон о декоммунизации) четко сказано, что символикой коммунистического тоталитарного режима является изображения, посвященные лицам, которые занимали руководящие должности в коммунистической партии и т.д.

Фото: В Законе о декоммунизации ничего не сказано о том, что изображения руководителей нацистского тоталитарного режима являются запрещенной символикой (olx.ua)

То есть, если изготовить бюст Ленина, то это будет считаться изготовлением символики коммунистического тоталитарного режима, что является преступлением, за которое предусмотрен срок до 5 лет лишения свободы (ст. 436-1 УК Украины).

В то же время в Законе о декоммунизации ничего не сказано о том, что изображения руководителей нацистского тоталитарного режима являются запрещенной символикой. Если на бюсте Гитлера не будет изображения, например, символики Национал-социалистической рабочей партии Германии, то за изготовление такого бюста ответственность не наступит.

Фото: Подобные объявления встречаются на европейских и американских сайтах (violity.com)

Кроме того, Закон о декоммунизации не распространяет свое действие на объекты антикварной торговли, а также на произведения искусства, созданные до вступления в силу этого закона. Таким образом, производство бюстов с изображением Адольфа Гитлера - вполне законная деятельность, в отличие от производства изображений Сталина или Ленина.

Остается только понять уровень деградации тех, кто желает приобрести бюст или статуэтку "великого диктатора", который принес столько горя и страданий человечеству в 20 веке.

Напомним, ранее рассказали, как прошла декоммунизация в Украине.

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