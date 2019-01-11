В Україні активно продають бюсти Гітлера: чи законно це?

Фото: Бюсти Гітлера продають на сайтах оголошень (колаж РБК-Україна)

В Україні, яка пережила жахи нацизму і комунізму, все ще існує попит на бюсти Гітлера

Як відомо, попит народжує пропозицію. Це правило економіки діє і на ринку антикваріату, на якому стабільно присутній артефакти часів Третього Рейху, в тому числі і бюсти Адольфа Гітлера.

Проте в Україні не так вже й багато збереглося подібних артефактів, тому оригінальні бюсти Гітлера почали завозити з-за кордону (Великобританія, Італія). Крім того, виникло місцеве виробництво новинок. На інтернет-майданчиках оригінальні бюсти Гітлера коштують від 3500 до 12000 грн., копії коштують дешевше - від 250 до 3000 грн.

Фото: Копія погруддя Гітлера (violity.com)

Ціна копій залежить від якості виготовлення і матеріалу бюста. Зараз на ринку представлені бюсти Гітлера з різних матеріалів (гіпс, алюміній, латунь, бронзу, фарфор).

Крім того, зустрічаються роботи з авторським розписом. Причому якісні копії привозять з-за кордону, а менш якісні, з алюмінію, швидше за все, виготовляють десь у Дніпропетровській або Полтавській областях. Дешеві алюмінієві бюсти коштують від 250 до 350 грн. Ці ж погруддя після шліфування і покриття лаком або чорною фарбою продають за 450-650 грн.

Фото: Продають бюсти Гітлера з різних матеріалів - гіпсу, алюмінію, латуны, бронзи, фарфору (violity.com)

Як правило, продавці супроводжують такі лоти застереженням про те, що бюст Гітлера призначений "не для пропаганди, а для реконструкторів і колекціонерів". Правда не зовсім зрозуміло, хто буде колекціонувати це і навіщо реконструкторам Другої світової війни бюсти Гітлера, якщо вони відтворюють німецьке обмундирування, амуніцію та нагороди.

Чи законно це?

Що стосується "пропаганди", то тут є цікавий законодавчий нюанс. У Законі України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборону пропаганди їх символіки" від 9 квітня 2015 року (Закон про декомунізацію) чітко сказано, що символіками комуністичного тоталітарного режиму є зображення, присвячені особам, які займали керівні посади в комуністичній партії і т.д.

Фото: У Законі про декомунізацію нічого не сказано про те, що зображення керівників нацистського тоталітарного режиму є забороненою символікою (olx.ua)

Тобто, якщо виготовити бюст Леніна, то це буде вважатися виготовленням символіки комуністичного тоталітарного режиму, що є злочином, за який передбачено термін до 5 років позбавлення волі (ст. 436-1 КК України).

У той же час у Законі про декомунізацію нічого не сказано про те, що зображення керівників нацистського тоталітарного режиму є забороненою символікою. Якщо на бюсті Гітлера не буде зображення, наприклад, символіки Націонал-соціалістичної робочої партії Німеччини, то за виготовлення такого бюста відповідальність не настане.

Фото: Подібні оголошення зустрічаються на європейських і американських сайтах (violity.com)

Крім того, Закон про декомунізацію не поширює свою дію на об'єкти антикварної торгівлі, а також на твори мистецтва, створені до набрання чинності цього закону. Таким чином, виробництво бюстів із зображенням Адольфа Гітлера - цілком законна діяльність, на відміну від виробництва зображень Сталіна чи Леніна.

Залишається тільки зрозуміти рівень деградації тих, хто бажає придбати погруддя або статуетку "великого диктатора", який приніс стільки горя і страждань людства в 20 столітті.

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