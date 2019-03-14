В Украине обнаружили опасную инфекцию: что о ней известно

Вакцины против туляремии в Украине нет, говорят специалисты

Недавно в Сумской области зафиксировали редкую инфекцию - туляремию. От нее в Украине нет вакцин, сообщается на сайте Сумского областного лабораторного центра.

Эпизоотии этой инфекции подтвердились путем лабораторного выделения возбудителя туляремии от грызунов, клещей и с объектов окружающей среды, пишут в новости. Конечно, это не означает, что туляремию в Украине подхватывают люди. На данный момент таких случаев не зафиксировано. Но чем опасна эта инфекция? Об этом анонимно рассказал работник одного из лабораторных центров в Украине.

Собеседник Styler подтвердил, что против туляремии в Украине действительно нет вакцины, поскольку ранее закупали российскую, потому что она доступна по цене. Однако есть иностранные аналоги.

"В Украине очень много природных очагов туляремии. Раньше вакцинировали людей, которые могут сталкиваться с инфекцией (пастухи, егеря, и другие). Сейчас о туляремии забыли", - сказал он.

Фото: В Украине обнаружили опасную инфекцию (pixabay.com)

Сейчас мониторинг природных очагов находится почти "на нуле" из-за ликвидации отделов особо опасных инфекций СЭС, и много лет реорганизации службы на это повлияли, сказал эксперт.

В Украине есть действующий приказ Минздрава по мониторингу природных очагов, однако сейчас не понятно, как и кто его должен исполнять. Поэтому с туляремией ситуация сложна, признается собеседник.

По словам собеседника, наблюдается значительная активизация возбудителей в Одесской области на линии разграничения из-за неконтролируемого увеличения численности мышевидных млекопитающих. Да и в целом для Украины это обычная инфекция. В то же время в Украине есть вакцинный штамм и патент, однако он не прошел испытания. Внедрять его не могут, ведь на это нужны средства, а заинтересованности в этом у украинских производителей пока что нет, добавил эксперт.

Напомним, в Днепре разгорелся скандал из-за риска закрытия местной больницы.

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