В Украине появился первый район, "очищенный" от Московских приходов

Все девять общин проголосовали за переход к православной церкви Украины

В Сокальском районе Львовской области все девять общин Московского патриархата, которые там были, перешли к Православной церкви Украины. Об этом в Facebook сообщил председатель районного совета Николай Пасько.

Чиновник отметил, что несмотря на определенных политиканов местного разлива, которые попытались вносить раздор в церковных общинах, украинская поместная церковь победила.

"Сокальщина полностью очистилась! Поздравляю всех украинцев! Слава Украине!", - написал он на своей странице.

Председатель райсовета также добавил фото всех протоколов приходских собраний, где видно, как община голосовала за принятие этого судьбоносного решения.

Теперь в населенных пунктах Стенятин, Великие Мосты, Каров, Корчев, Поддубное, Михайловка, Свитазев, Угнев и Шпиколосы не осталось и следа от Московского патриархата.

Пользователи сети поддержали такое решение - они написали, что было бы хорошо, если бы все районы и области так сделали.

"Так бы все районы и области сделали!" - пожелала Наталья Музычук (Коткевич).

"Молодцы! Хорошо окропили", - похвалил Владимир Ременяк.

"Вот это пример! Для всей Украины! Рад за родную Сокальщину! Молодцы все кто был причастен к этим украинских решений!", - написал Олег Мусий.

"Спокойная, взвешенная политика районного руководства и прихожан дает результаты! Горд за наш район!", - восхитился Василий Козыра.

Скриншот комментариев: facebook.com

Напомним, ранее мы сообщали о том, что частично признанная Православная церковь в Америке не признает автокефальную Православную церковь Украины.

Кстати, в Винницкой области священник УПЦ МП выгнал из храма девушку, которая пришла стать крестной мамой, за то, что она верующая Украинской Греко-Католической церкви.

Также мы писали о том, что в Волынской области представители УПЦ МП попытались помешать местным верующим присоединиться к ПЦУ.