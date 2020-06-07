В Украине предпринимателям начали выплачивать помощь: кто ее получит

Предприниматели в Украине, которые не работали во время карантина, и у них нет наемных работников, могут получить денежную компенсацию по частичной безработице.

Чтобы получить помощь у физических лиц-предпринимателей (ФЛП) должна быть страховка, то есть они должны уплачивать единый социальный взнос. Об этом сообщает Государственный центр занятости.

Для получения денег ФЛП в течение 90 дней с момента приостановления или сокращения деятельности необходимо связаться с центром занятости по месту уплаты единого социального взноса. При этом нужно также принести все необходимые документы.

Помощь устанавливается за каждый час сокращения деятельности и из расчета двух третей от базы начисления единого социального взноса, но не больше минимальной зарплаты в месяц, которая сейчас составляет 4 723 гривен.

Финансовая помощь предоставляется на период приостановления/сокращения деятельности, а также в течение 30 календарных дней после окончания карантина.

При этом с предпринимателей не взимается налог на доходы физических лиц и военный сбор с пособий.

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