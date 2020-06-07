В Україні підприємцям почали виплачувати допомогу: хто її отримає

Підприємці в Україні, які не працювали під час карантину, і у них немає найманих працівників, можуть отримати грошову компенсацію по частковому безробіттю.

Щоб отримати допомогу у фізичних осіб-підприємців (ФОП) має бути страховка, тобто вони повинні сплачувати єдиний соціальний внесок. Про це повідомляє Державний центр зайнятості.

Для отримання грошей ФОП протягом 90 днів з моменту припинення або скорочення діяльності необхідно зв'язатися з центром зайнятості за місцем сплати єдиного соціального внеску. При цьому потрібно також принести всі необхідні документи.

Допомога встановлюється за кожну годину скорочення діяльності та із розрахунку двох третин від бази нарахування єдиного соціального внеску, але не більше мінімальної зарплати на місяць, яка зараз становить 4 723 гривень.

Фінансова допомога надається на період зупинення/скорочення діяльності, а також протягом 30 календарних днів після закінчення карантину.

При цьому з підприємців не стягується податок на доходи фізичних осіб і військовий збір з посібників.

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