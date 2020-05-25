ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Україні соцпрацівники отримають надбавки до зарплати: хто ці щасливчики

STYLERЖиття    25.05.2020 - 20:13
В Україні соцпрацівники отримають надбавки до зарплати: хто ці щасливчики
Надбавки до зарплати (фото: РБК-Україна)

Мінсоцполітики розповіло, які соцпрацівники отримають доплати

Міністерство соціальної політики України затвердило перелік посад працівників сфери соцзахисту населення, які отримають додаткові надбавки до зарплати, встановлені законодавством.

Під час карантину та протягом 30 днів після його закінчення Мінсоцполітики встановив доплати працівникам, які надають соціальні послуги за місцем проживання підопічних. Розмір даних виплат складе до 100% заробітної плати.

Доплату отримають соціальні педагоги/фахівці із соціальної роботи, фахівці із соціальної допомоги вдома, соціальні працівники, фахівці з фізичної реабілітації, а також психологи.

При цьому перелік працівників, які отримають доплати, визначає керівник установи сфери соціального захисту. Про це повідомляє прес-служба міністерства.

Дана доплата буде виплачуватися за рахунок і в межах видатків місцевих бюджетів.

Нагадаємо, що в Міністерстві соціальної політики заявили про те, що пенсіонерам старше 75 років будуть щомісяця доплачувати. Це реалізовано в рамках нових соціальних ініціатив.

Українці також можуть докупити необхідну кількість стажу для отримання пенсії. Особливо це актуально для заробітчан, і тих, хто працював неофіційно.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Іван Романенко

Теги Новини України Міністерство соціальної політики
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся