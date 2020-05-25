В Україні соцпрацівники отримають надбавки до зарплати: хто ці щасливчики

Надбавки до зарплати (фото: РБК-Україна)

Мінсоцполітики розповіло, які соцпрацівники отримають доплати

Міністерство соціальної політики України затвердило перелік посад працівників сфери соцзахисту населення, які отримають додаткові надбавки до зарплати, встановлені законодавством.

Під час карантину та протягом 30 днів після його закінчення Мінсоцполітики встановив доплати працівникам, які надають соціальні послуги за місцем проживання підопічних. Розмір даних виплат складе до 100% заробітної плати.

Доплату отримають соціальні педагоги/фахівці із соціальної роботи, фахівці із соціальної допомоги вдома, соціальні працівники, фахівці з фізичної реабілітації, а також психологи.

При цьому перелік працівників, які отримають доплати, визначає керівник установи сфери соціального захисту. Про це повідомляє прес-служба міністерства.

Дана доплата буде виплачуватися за рахунок і в межах видатків місцевих бюджетів.

Нагадаємо, що в Міністерстві соціальної політики заявили про те, що пенсіонерам старше 75 років будуть щомісяця доплачувати. Це реалізовано в рамках нових соціальних ініціатив.

Українці також можуть докупити необхідну кількість стажу для отримання пенсії. Особливо це актуально для заробітчан, і тих, хто працював неофіційно.

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Автор: Іван Романенко