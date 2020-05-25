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В Украине соцработники получат надбавки к зарплате: кто эти счастливчики

STYLERЖизнь    25.05.2020 - 20:13
В Украине соцработники получат надбавки к зарплате: кто эти счастливчики
Надбавки к зарплате (фото: РБК-Украина)

Минсоцполитики рассказало, какие соцработники получат доплаты

Министерство социальной политики Украины утвердило перечень должностей работников сферы соцзащиты населения, которые получат дополнительные надбавки к зарплате, установленные законодательством.

Во время карантина и в течение 30 дней после его окончания Минсоцполитики установило доплаты работникам, которые оказывают социальные услуги по месту жительства подопечных. Размер данных выплат составит до 100% заработной платы.

Доплату получат социальные педагоги/специалисты по социальной работе, специалисты по социальной помощи на дому, социальные работники, специалисты по физической реабилитации, а также психологи.

При этом перечень работников, которые получат доплаты, определяет руководитель учреждения сферы социальной защиты. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Данная доплата будет выплачиваться за счет и в пределах расходов местных бюджетов.

Напомним, что в Министерстве социальной политики заявили о том, что пенсионерам старше 75 лет будут ежемесячно доплачивать. Это реализовано в рамках новых социальных инициатив.

Украинцы также могут докупить необходимое количество стажа для получения пенсии. Особенно это актуально для заробитчан, и тех, кто работал неофициально.

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Автор: Иван Романенко

Теги Новости Украины Министерство социальной политики
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