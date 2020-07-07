В Украине проводят исследование музыкальной индустрии: что это значит

В Украине начали исследования музыкальной индустрии (фото: пресс-служба)

Исследование поможет европейским представителям шоу-индустрии больше узнать об украинских артистах

В Украине впервые состоится масштабное исследование музыкального сектора страны и его внешнеэкономических перспектив. Цель инициативы - зафиксировать текущее состояние рынка, выявить ключевые проблемы, оценить возможности и дать рекомендации для дальнейшей работы.

Исследование, инициаторами которого выступили агентство Soundbuzz и Украинский культурный фонд, фокусируется на неакадемическом музыкальном направлении, что позволит собрать как можно больше информации об этом сегменте рынка. Учитывая масштабы страны, будет изучаться ситуация в крупнейших городах - Киеве, Харькове, Львове, Одессе и Днепре. Исследование будет происходить с помощью онлайн-опросов, фокус-групп, глубинных интервью и анализа статистических данных, полученных от государственных структур и частных компаний.

"Нам предстоит много работы, ведь исследование продлится с июля по октябрь. Хорошо, что мы имеем профессиональных партнеров с опытом изучения именно креативных индустрий. К тому же, разработанную методологию верифицируют европейские коллеги, которые имеют опыт аналогичных исследований. Это приблизит механику нашей работы к европейским стандартам. Надеюсь, имея на руках результаты проекта, представители украинской музыкальной индустрии перестанут пользоваться фейковыми цифрами и опираться на субъективные суждения", - рассказала одна из инициаторов исследования Дарця Тарковская.

Уже сейчас музыканты и все, кто работают в индустрии, могут принять участие в исследовании. В зависимости от специализации, предлагается ответить на вопросы для музыкантов или для представителей музыкальной индустрии. Опрос анонимный, но по желанию можно оставить свой e-mail и первыми получить отчет с результатами исследования.

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