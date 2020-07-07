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В Україні розпочали ґрунтовне дослідження музичної індустрії: що це значить

Вівторок 07 липня 2020 оновлено 17:39
В Україні розпочали ґрунтовне дослідження музичної індустрії: що це значить
В Україні розпочали дослідження музичної індустрії (фото: пресс-служба)
Автор: Марія Бойко

Дослідження допоможе європейським представникам шоу-індустрії більше дізнатися про українських артистів

В Україні вперше відбудеться масштабне дослідження музичного сектору країни та його зовнішньоекономічних перспектив. Мета ініціативи - зафіксувати поточний стан ринку, виявити ключові проблеми, оцінити можливості та надати рекомендації для подальшої роботи.

Дослідження, ініціаторами якого виступили агенція Soundbuzz та Український культурний фонд, фокусується на неакадемічному музичному напрямку, що дозволить зібрати якомога більше інформації про цей сегмент ринку. Зважаючи на масштаби країни, вивчатиметься ситуація у найбільших містах - Києві, Харкові, Львові, Одесі та Дніпрі. Дослідження відбуватиметься методами опитувань, фокус-груп, глибинних інтерв'ю, запитів статистичних даних тощо.

"На нас чекає багато роботи, адже дослідження триватиме з липня по жовтень. Добре, що ми маємо професійних партнерів з досвідом вивчення саме креативних індустрій. До того ж, розроблену методологію верифікують європейські колеги, які мають досвід аналогічних досліджень. Це наблизить механіку нашої роботи до європейських стандартів. Сподіваюсь, маючи на руках результати проєкту, українська музична індустрія перестане користуватись фейковими цифрами і спиратися на суб'єктивні судження", - розповіла одна з ініціаторок дослідження Дарця Тарковська.

Вже зараз музиканти та всі, хто працюють у індустрії, можуть взяти участь у дослідженні. Залежно від спеціалізації, пропонується відповісти на питання для музикантів або для представників музичної індустрії. Опитування анонімне, проте за бажанням можна залишити свій e-mail та першими отримати звіт із результатами дослідження.

Раніше ми писали, що українка підкорює Голівуд, завдяки унікальній пісні-маніфесту.

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