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В Украине уволили самого высокооплачиваемого чиновника

STYLERЖизнь    09.06.2020 - 16:34
В Украине уволили самого высокооплачиваемого чиновника
Александр Донец (фото: facebook.com/Ad astra in Ukraine)

Укроборонпром уволил президента госпредприятия "Антонов" Александра Донца

Александр Донец больше не является президентом авиационного госпредприятия "Антонов". Укроборонпром принял решение отстранить его от этой должности после сегодняшнего митинга рабочих авиазавода.

Приказ об увольнении Донца подписан генеральным директором Укроборонпрома Айварасом Абромавичюсом 9 июня. Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

Причиной увольнения Донца послужило то, что комиссия Укроборонпрома выявила многочисленные нарушения, которые свидетельствуют о неэффективном управлении госпредприятием.

Речь идет о нецелевом использовании объектов государственной собственности, злоупотреблении и нарушении со стороны руководства, которые могли привести к значительным убыткам государству и нанести вред репутации авиазавода.

Результаты проверки, которые содержат признаки уголовных преступлений, переданы в правоохранительные органы.

Стоит отметить, что Александр Донец в декабре 2019 года получил 1,203 млн гривен (50,1 тысяч долларов), что больше по сравнению с остальными украинскими чиновниками. Кроме того, это больше даже, чем получает президент США Дональд Трамп (около 33 тысяч долларов в месяц).

Но в отличие от главы США, украинские чиновники могут сами себе выписывать премии, надбавки и другие бонусы.

Напомним, мэру Киева Виталию Кличко повысили зарплату.

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Автор: Роман Мирончук

Теги Новости Украины АНТК им. Антоновачиновники
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