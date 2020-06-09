ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Україні звільнили самого високооплачуваного чиновника

STYLERЖиття    09.06.2020 - 16:34
В Україні звільнили самого високооплачуваного чиновника
Олександр Донець (фото: facebook.com/Ad astra in Ukraine)

Укроборонпром звільнив з посади президента держпідприємства "Антонов" Олександра Донця

Олександр Донець більше не є президентом авіаційного держпідприємства "Антонов". Укроборонпром прийняв рішення відсторонити його від цієї посади після сьогоднішнього мітингу робітників авіазаводу.

Наказ про звільнення Дінця підписаний генеральним директором Укроборонпрому Айварасом Абромавичусом 9 червня. Про це повідомляє прес-служба Укроборонпрому.

Причиною звільнення Дінця послужило те, що комісія Укроборонпрому виявила численні порушення, які свідчать про неефективне управління державним підприємством.

Мова йде про нецільове використання об'єктів державної власності, зловживання і порушення з боку керівництва, які могли призвести до значних збитків державі та завдати шкоди репутації авіазаводу.

Результати перевірки, які містять ознаки кримінальних злочинів, передані в правоохоронні органи.

Варто зазначити, що Олександр Донець у грудні 2019 року отримав 1,203 млн гривень (50,1 тисячі доларів), що більше у порівнянні з іншими українськими чиновниками. Крім того, це навіть більше, ніж отримує президент США Дональд Трамп (близько 33 тисяч доларів на місяць).

Але на відміну від глави США, українські чиновники можуть самі собі виписувати премії, надбавки та інші бонуси.

Нагадаємо, меру Києва Віталію Кличку підвищили зарплату.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Роман Мирончук

Теги Новини України АНТК им. Антоновачиновники
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся