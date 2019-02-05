В Украине зафиксировали вспышку страшной инфекции: кто в группе риска

Иллюстративное фото (УНИАН)

Уже есть первые случаи заболевания менингоэнцефалитом

В Украине зафиксированы несколько десятков случаев смертельно опасной болезни - менингоэнцефалита, что является следствием тяжелого осложнения кори, ветряной оспы, гриппа или ОРВИ.

Так, в Полтавской области недавно эту страшную болезнь обнаружили у 15-летней девочки. Она была доставлена в больницу в тяжелом состоянии, без сознания. За ее жизнь боролись почти 10 суток. Сейчас, к счастью, ее состояние улучшилось, но лечение продолжается.

Эксперт Департамента здравоохранения Полтавской ОГА Лидии Войтенко в комментарии изданию "Коло" рассказала, что в группе повышенного риска находятся:

дети младшего возраста - они более уязвимы, чем взрослые (хотя менингоэнцефалит не слишком обращает внимания на возраст);

люди с определенными нарушениями состояния здоровья, а также те, которые перенесли некоторые операции и принимали конкретные лекарства;

микробиологи, которые регулярно работают с патогенными бактериями в лабораториях;

путешественники, которые путешествуют в странах Африки к югу от Сахары, особенно в сухой сезон, или же к Мекке во время ежегодного паломничества.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Также стоит знать, что инфекционные болезни чаще всего распространяются в местах скопления людей.

Симптомы менингоэнцефалита

повышение температуры;

головная боль;

ригидность (увеличение тонуса) затылочных мышц;

тошнота;

рвота;

фотофобия или светобоязнь (болезненная чувствительность глаз к свету);

изменения психического состояния (растерянность).

Ранее мы писали о том, как распознать первые признаки кори.

Напомним, что с начала года корью заболели почти 12 тыс. украинцев.