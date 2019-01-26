Корь у взрослых: главные признаки опасной инфекции

Иллюстративное фото: (pixabay.com)

При обнаружении симптомов заболевания следует немедленно обратиться к врачу

С начала 2019 года от кори в Украине умерли уже шестеро человек, еще сотни находятся в тяжелом состоянии. Как предупредить и вовремя распознать опасную болезнь, а также что делать в случае заболевания рассказывается в специальном материале STYLER.

Корь – это вирусное заболевание, протекающее, как правило, в острой форме. Это очень распространенная и необычайно заразная инфекция, от которой никто не застрахован в любом возрасте. Принято считать корь детской болезнью, однако это не так: каждый год по всему миру от нее умирают более 150 тысяч человек, и большинство из них – взрослые.

Заражение происходит, как правило, при контакте с больным или воздушно-капельным путем. Корь необычайно заразна: побывавший в помещении с зараженным человек, не имеющий нужных прививок, с вероятностью в 95% заразится и сам. Чаще всего люди заражаются в холодный период года, когда иммунная система ослаблена.

Иллюстративное фото: (pixabay.com)

Симптомы кори такие же, как и у детей, только переносится болезнь гораздо тяжелее. Определить, что у вас началась корь, можно по следующим признакам:

сильная температура с лихорадкой и ознобом до 40 градусов;

слабость и головная боль;

отсутствие аппетита;

боязнь света, резь в глазах;

сухой, тяжелый кашель;

красные пятна на нёбе;

высыпание на коже по всему телу;

проблемы с ЖКТ.

Корь опасна не столько сама по себе, сколько осложнениями, которые она вызывает. Это воспаление легких, менингит, полная либо частичная слепота, потеря слуха и, конечно же, летальный исход. Проблема также заключается в том, что корь сильно понижает иммунную систему человека, разрушая ее. В результате обостряются все хронические болезни и лечение протекает еще сложнее.

Иллюстративное фото: (pixabay.com)

Корь – заболевание, которое трудно поддается лечению, особенно на поздних стадиях. Лучшая мера против болезни – ее предупреждение. Для этого используется вакцинация, которую можно проводить в любом возрасте (но лучше сделать это в детстве). Впрочем, сейчас, по данным МОЗ, в Украине недостает вакцин против кори.

Ранее мы писали о том, можно ли лечить корь в домашних условиях.

Напомним, ранее мы рассказывали как выглядит сыпь кори.

А также рассказывали о том, что во Львове пятеро новорожденных заразились корью.