В Украине зафиксировали вспышку страшной инфекции: кто в группе риска

Уже есть первые случаи заболевания менингоэнцефалитом
В Украине зафиксированы несколько десятков случаев смертельно опасной болезни - менингоэнцефалита, что является следствием тяжелого осложнения кори, ветряной оспы, гриппа или ОРВИ.
Так, в Полтавской области недавно эту страшную болезнь обнаружили у 15-летней девочки. Она была доставлена в больницу в тяжелом состоянии, без сознания. За ее жизнь боролись почти 10 суток. Сейчас, к счастью, ее состояние улучшилось, но лечение продолжается.
Эксперт Департамента здравоохранения Полтавской ОГА Лидии Войтенко в комментарии изданию "Коло" рассказала, что в группе повышенного риска находятся:
Иллюстративное фото (pixabay.com)
Также стоит знать, что инфекционные болезни чаще всего распространяются в местах скопления людей.
Ранее мы писали о том, как распознать первые признаки кори.
Напомним, что с начала года корью заболели почти 12 тыс. украинцев.