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В Украине зафиксировали вспышку страшной инфекции: кто в группе риска

Уже есть первые случаи заболевания менингоэнцефалитом

В Украине зафиксированы несколько десятков случаев смертельно опасной болезни - менингоэнцефалита, что является следствием тяжелого осложнения кори, ветряной оспы, гриппа или ОРВИ.

Так, в Полтавской области недавно эту страшную болезнь обнаружили у 15-летней девочки. Она была доставлена в больницу в тяжелом состоянии, без сознания. За ее жизнь боролись почти 10 суток. Сейчас, к счастью, ее состояние улучшилось, но лечение продолжается.

Эксперт Департамента здравоохранения Полтавской ОГА Лидии Войтенко в комментарии изданию "Коло" рассказала, что в группе повышенного риска находятся:

  • дети младшего возраста - они более уязвимы, чем взрослые (хотя менингоэнцефалит не слишком обращает внимания на возраст);
  • люди с определенными нарушениями состояния здоровья, а также те, которые перенесли некоторые операции и принимали конкретные лекарства;
  • микробиологи, которые регулярно работают с патогенными бактериями в лабораториях;
  • путешественники, которые путешествуют в странах Африки к югу от Сахары, особенно в сухой сезон, или же к Мекке во время ежегодного паломничества.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Также стоит знать, что инфекционные болезни чаще всего распространяются в местах скопления людей.

Симптомы менингоэнцефалита

  • повышение температуры;
  • головная боль;
  • ригидность (увеличение тонуса) затылочных мышц;
  • тошнота;
  • рвота;
  • фотофобия или светобоязнь (болезненная чувствительность глаз к свету);
  • изменения психического состояния (растерянность).

Ранее мы писали о том, как распознать первые признаки кори.

Напомним, что с начала года корью заболели почти 12 тыс. украинцев.

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