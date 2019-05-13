Украинка погибла на Мальдивах: детали трагедии

На Мальдивах погибла 31-летняя гражданка Украины. Трагедия произошла в 6:37 утра. Подробности сообщили в издании Maldives Independent.

31-летняя украинка вместе с подругой находилась возле дороги в пригороде города Хулхумале. Внезапно женщины увидели автобус, который несся по улице на высокой скорости прямо на них. Они начали убегать, но у украинки застряла нога в обочине, и она оказалась на проезжей части. Автобус совершил наезд, а после этого вылетел с дороги в кусты. Женщина скончалась прямо на месте ДТП до приезда медицинской помощи.

По предварительным данным, водитель автобуса уснул за рулем и поэтому потерял управление над транспортным средством. В автобусе на момент аварии находилась группа туристов. Пассажиры не пострадали. Водителя поместили под арест.

Автобус сбил украинку на Мальдивах (maldivesindependent.com)

Генеральный директор государственной транспортной компании, к которой принадлежит туристический маршрут и автобус, сообщил, что работники сейчас не перегружены работой, поэтому уснуть от усталости водитель не мог. Они работает посменно, по 8 часов в день и рейсы длятся не более 4 часов, после которых водители имеют четыре часа на отдых.

Тело украинки уже передано семье в Украину. Об этом позаботились мальдивские службы.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Черновицкой области халатность врача убила ребенка.

А также рассказывали о том, что появились новые подробности о смерти сына главаря "ДНР" Алипова.