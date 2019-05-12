В Черновицкой области халатность врача убила ребенка: что грозит медработнику

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Врач назначил мальчику неправильный диагноз

В Черновицкой области врач-педиатр районной больницы отнесся пренебрежительно к своей работе и установил неправильный диагноз двухлетнему ребенку. Об этом проинформировали в прокуратуре.

Медработника привлекают к уголовной ответственности по факту ненадлежащего выполнения своих профессиональных обязанностей, что причинило тяжелые последствия малолетнему.

"Следствием установлено, что в Кельменецкую амбулаторию общей практики семейной медицины обратилась местная жительница районного центра, которая жаловалась, что у ее двухлетнего сына рвота, вялость, сонливость и насморк. После осмотра больного, он был госпитализирован с предварительным диагнозом ОРВЗ и острый бронхит, было назначено медикаментозное лечение", - указано в сообщении.

Далее отмечается, что состояние мальчика ухудшилось и уже на следующий день его доставили в больницу, где врачи поставили правильный диагноз - синдром Рея. Несмотря на это, спасти жизнь ребенка не удалось, и через месяц он умер.

По утверждению обвинения, педиатр во время осмотра и лечения больного проявила халатность, не приняла никаких мер для правильного установления диагноза, не провела дополнительных методов обследования.

Напомним, что пенсионерке по ошибке врачи ампутировали здоровую ногу.

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