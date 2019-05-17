Украинка потеряла руку на заработках: новые шокирующие подробности

Украинка потеряла руку на заработках (коллаж: РБК-Украина)

Украинка лишилась руки из-за того, что не была ознакомлена с техникой безопасности

Украинка лишилась руки во время работы на прачечной в Польше. Трагический случай произошел в середине декабря 2017 года в городе Любонь. Ныне в Польше проходит суд над работодателем девушки, сообщает Польское радио.

Напомним, 30-летняя Елена Романенко травмировалась на производстве. Гладильный каток втянул пальцы девушке, а затем и всю руку. Женщина рассказывает, что ситуация была обычной - в простыню попала наволочка и ее засосало в машину. Она хотела ее вытянуть, но не сработал предохранитель и каток затянул ее руку.

Когда приехали спасатели, то хозяин прачечной запретил резать машину. Если бы это сделали, руку удалось бы спасти. Но к сожалению, пока девушке кололи обезболивающее, конечность "жарилась" при температуре 190 градусов. Руку в итоге все же извлекли, но ее пришлось ампутировать.

При этом Елена утверждает, что ее не ознакомили с правилами техники безопасности. Зато, наоборот, говорили, что при такой ситуации руку в аппарат засовывать можно.

Украинка потеряла руку на заработках - в Польше проходит суд (скрин видео: youtube.com/Андрей Романенко)

Девушка рассказала о тяжелых условиях, в которых она работала в прачечной. По ее словам, она должна была работать по 12 часов ежедневно. Также работодатель нанял украинку без необходимого разрешения и медицинской справки.

Во время судебного процесса подсудимый не признал свою вину и отказался давать объяснения, отвечая только на вопрос своего адвоката.

Ранее он заявил, что "женщина говорила и понимала польском языке и знала, как обслуживать машину". Кроме того, по словам обвиняемого, гладильный каток был исправным и не должен иметь защитных щитов.

Работодатель продолжает отстаивать версию несчастного случая на производстве.

Украинка потеряла руку на заработках - в Польше проходит суд (YouTube/ТСН)

Ранее сообщалось, что многие украинские заробитчане, работающие в Польше, могут покинуть эту страну уже к концу 2019 года. Эксперты прогнозируют отток около сотни тысяч трудовых мигрантов из Украины.

К слову, недавно эксперты рассказали, какие неприятные ситуации могут произойти с украинцами за границей, и как их избежать.

Напомним, ранее мы писали о том, сколько украинским заробитчанам платят в Европе.