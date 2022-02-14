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Украинская блогерша умилила поступком 14 февраля: кто-то запомнит этот день на всю жизнь

Автор: Styler

Певица и блогер Христина Христонько (KRISTONKO) 14 февраля, в День святого Валентина, вышла в центр Ивано-Франковска, чтобы подарить людям шоколадные сердечки.

Таким образом молодая звезда хотела поднять настроение жителям города и распространить это добро в своем Instagram для сотен тысяч подписчиков.

Локацией для своей мини-акции "Кохайтесь, чорноброві" девушка выбрала Городскую ратушу в центре Франковска.

"Особенно приятно было делать подарочки бабушкам. Хочется делать еще и еще приятностей людям, это приносит радость не только им, но и мне", - рассказывает блогерша.

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В основном сладкие подарки Христина дарила людям старшего возраста, чтобы их улыбка светилась и они вспомнили, что такое счастье.

"Многие люди думали, что я пытаюсь продать духи. Только трое из двадцати не взяли от меня подарок. Однако я не расстраиваюсь, мне хочется жить, когда вижу радостные лица людей", - рассказала нам KRISTONKO.

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Добавим, что такая акция девушки, которая напомнила, что добро и любовь являются основой счастливой жизни, тронула не только горожан, но и пользователей сети.

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Ранее мы писали, что в День святого Валентина украинцы запустили романтический флешмоб и признаются в любви ВСУ.

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День Святого Валентина