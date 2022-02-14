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Українська блогерка розчулила вчинком 14 лютого: дехто запам'ятає цей день на все життя

Автор: Styler

Співачка і блогерка Христина Христонько (KRISTONKO) 14 лютого, у День святого Валентина, вийшла у центр Івано-Франківська, щоб подарувати людям шоколадні сердечка.

Таким чином молода зірка хотіла підняти настрій жителям міста і поширити це добро в своєму Instagram для сотень тисяч підписників.

Локацією для своєї міні-акції "Кохайтесь, чорноброві" дівчина обрала Міську ратушу у центрі Франківська.

"Особливо приємно було робити подаруночки бабусям. Хочеться робити ще і ще приємностей людям, це приносить радість не тільки їм, а й мені", - розповідає блогерка.

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Здебільшого солодкі подарунки Христина дарувала людям старшого віку, аби їхня посмішка світилася і вони згадали, що таке щастя.

"Багато людей думали, що я намагаюсь продати парфуми. Тільки троє з двадцяти не взяли від мене подарунок. Проте я не засмучуюсь, мені хочеться аж жити, коли бачу радісні обличчя людей", - розповіла нам KRISTONKO.

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Додамо, що така акція дівчини, яка нагадала, що добро та любов є основою щасливого життя, розчулила не лише містян, а й користувачів мережі.

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Раніше ми писали, що у День святого Валентина українці запустили романтичний флешмоб і зізнаються в коханні ЗСУ.

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День Святого Валентина