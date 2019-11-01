Украинская группа отпраздновала 10-летие новым альбомом

1 ноября украинская поп-рок группа Фиолет представила новый альбом "Все чесно", посвященный 10-летию творчества коллектива. В пластинку вошли Intro и 5 новых треков, над которыми группа работал в течение года.

"Все чесно" - название символическое. Все песни в мини-альбоме объединены темой "времени" и наших попыток придать этой скоротечной жизни новых смыслов и значений. Касается это родных людей, любимого дела или того, каким будет наше будущее. "Все чесно" - песни о нашей жизни и нас, такими какие мы есть - в своих сильных и слабых сторонах", - рассказывает фронтмен группы Сергей Мартынюк.

Фиолет выпустили новый альбом (фото: пресс-служба группы)

Альбом "Все чесно" стал своеобразным творческим экспериментом для Фиолета. Каждый трек был создан вместе с различным саундпродюсером. К работе над альбомом были привлечены Сергей Любинский (THE HARDKISS, Vivienne Mort), Артур Даниелян (Без Обмежень), Константин Пуга (O.TORVALD), Остап Панчишин (Антитiла, Арсен Мирзоян) и Марьян Криськув (Один в каное).

"На одной из репетиций весной 2019-го мы решили, что альбом к 10-летию группы - это идеальная ситуация, чтобы попробовать себя с различными саундпродюсерами - с разными подходами к работе, звуку и философией студийной работы над песнями. Список саундпродюсеров нарисовался спонтанно - с кем-то мы работали, кого-то советовали, о ком-то слышали и к каждому из них мы приходили с определенными наработками. Над большинством первоначальных аранжировок работал наш гитарист Роман Андрухив, для которого это был первый подобный опыт", - делится Мартынюк.

Фиолет - Все чесно

Добавим, что в честь 10-летия группы и по случаю выхода альбома, 20 ноября Фиолет отправляется в тур по городам Украины, где парни сыграют новые песни и все лучшие хиты за свою историю.