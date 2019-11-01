Український гурт відсвяткував 10-річчя новим альбомом

1 листопада українська поп-рок група Фіолет представила новий альбом "Все чесно", присвячений 10-річчю творчості колективу. До платівки увійшли Intro і 5 нових треків, над якими група працювала протягом року.

"Все чесно" - назва символічна. Всі пісні в міні-альбомі об'єднані темою "часу" і наших намагань надати цьому швидкоплинному життю нових сенсів і значень. Стосується це найрідніших людей, улюбленої справи чи того, яким буде наше майбутнє. "Все чесно" - пісні про наше життя і нас, такими якими ми є - в своїх сильних і слабких сторонах", - розповідає фронтмен групи Сергій Мартинюк.

Фіолет випустили новий альбом (фото: прес-служба групи)

Альбом "Все чесно" став своєрідним творчим експериментом для Фіолет. Кожен трек був створений разом із різним саундпродюсером, таким чином до роботи над альбомом були залучені Сергій Любинський (THE HARDKISS, Vivienne Mort), Артур Данієлян (Без Обмежень), Костянтин Пуга (O.TORVALD), Остап Панчишин (Антитіла, Арсен Мірзоян) та Мар'ян Криськув (Один в каное).

"На одній з репетицій навесні 2019-го ми вирішили, що альбом до 10-річчя гурту - це ідеальна ситуація, аби спробувати себе з різними саунд-продюсерами - з різними підходами до роботи, звуку та філософії студійного піснетворення. Список саунд-продюсерів намалювався спонтанно - з кимось ми працювали, когось радили, про когось чули і до кожного з них ми приходили з певними напрацюваннями. Над більшістю першопочаткових аранжувань працював наш гітарист Роман Андрухів, для якого це був перший подібний досвід", - ділиться Сергій Мартинюк.

Фіолет - Все чесно

Додамо, що на честь 10-річчя групи та з нагоди виходу альбому, 20 листопада Фіолет вирушає в тур по містах України, де хлопці зіграють нові пісні і всі найкращі хіти за свою історію.