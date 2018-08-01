Украинская православная церковь США отметила 100 лет со дня основания (видео)

Фото: Ukrainian Orthodox Cathedral of St. Andrew in South Bound Brook (wikimedia.org)

В шествии приняли участие более тысячи прихожан

В США прошел Крестный ход в честь празднования 100-летия основания Украинской православной церкви Америки и 1030-летия Крещения Киевской Руси-Украины. В шествии приняли участие более тысячи прихожан и около сотни священников. Об этом сообщает "Голос Америки".

Празднования длились три дня. Верующие приехали со всех Штатов. Также были гости из Канады и Украины.

Фото: Собор святого Андрея Первозванного, Саут-Баунд-Брук (wikimedia.org)

Параллельно с празднованием прошел съезд Украинской православной лиги, в котором участвовало много молодежи.

Видео: Крестный ход УПЦ в США (YouTube/Голос Америки. Українською)

"Мне особенно радостно видеть здесь на съезде нашу молодежь, видеть радость и надежду на их лицах. Они полны надежды, они чувствуют, что для них нет ничего невозможного. Я им всегда говорю: "Никогда не меняйтесь, храните эту надежду и положительный настрой", - сказал Митрополит Антоний, возглавляющий Украинскую православную церковь США.

Автономную украинскую православную церковь в США организовали в 1919 году несколько групп украинцев.

Главный храм и символ Украинской православной церкви США - Собор святого Андрея Первозванного или церковь-памятник святого Андрея. Архитектурная доминанта украинского культурно-мемориального комплекса в городе Саут-Баунд-Брук, штат Нью-Джерси. Построенный в честь погибших во время Голодомора 1932-1933 годов и тех, кто отдал свою жизнь за дело свободы и справедливости.

Напомним, 28 июля в Киеве прошел Крестный ход священников Киевского патриархата в связи с 1030-летием крещения Руси-Украины.

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