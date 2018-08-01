Українська православна церква США відзначила 100 років від дня заснування (відео)

Фото: Ukrainian Orthodox Cathedral of St. Andrew in South Bound Brook (wikimedia.org)

У ході взяли участь більше тисячі прихожан

У США пройшла Хресна хода на честь святкування 100-річчя заснування Української православної церкви Америки і 1030-річчя Хрещення Київської Русі-України. У ході взяли участь більше тисячі прихожан і близько сотні священиків. Про це повідомляє "Голос Америки".

Святкування тривали три дні. Віруючі приїхали з усіх Штатів. Також були гості з Канади та України.

Фото: Собор святого Андрія Первозваного, Саут-Баунд-Брук (wikimedia.org)

Паралельно з відзначенням пройшов з'їзд Української православної ліги, в якому взяли участь чимало молоді.

Відео: Хресний хід УПЦ в США (YouTube/Голос Америки. Українською)

"Мені особливо радісно бачити тут на з'їзді нашу молодь, бачити радість і надію на їх обличчях. Вони сповнені надії, вони відчувають, що для них немає нічого неможливого. Я їм завжди кажу: "Ніколи не міняйтеся, зберігайте цю надію і позитивний настрій", - сказав Митрополит Антоній, який очолює Українську православну церкву США.

Автономну українську православну церкву в США організували в 1919 році кілька груп українців.

Головний храм і символ Української православної церкви США - Собор святого Андрія Первозванного або церква-пам'ятник святого Андрія. Архітектурна домінанта українського культурно-меморіального комплексу в містечку Саут-Баунд-Брук, штат Нью-Джерсі. Збудований на пошанування загиблих під час Голодомору 1932-1933 років і тих, хто віддав своє життя за справу свободи та справедливості.

Нагадаємо, 28 липня в Києві пройшла Хресна хода священиків Київського патріархату у зв'язку з 1030-річчям хрещення Русі-України.

Раніше повідомлялося, що чернець на хресній ході УПЦ МП заявив про "божій справі" в "ДНР".

До речі, на Волині активісти прогнали священиків УПЦ МП, зачитавши "Кобзар".

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