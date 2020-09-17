Украинская рок-группа сняла откровенный клип о женской любви

Кадр из клипа “Spanish Night”

Kleinod показали невероятно красивый клип "Spanish Night"

Днепровские музыканты Kleinod, которые выпустили совсем недавно яркий и необычный рисованный мини-фильм, представили видео “Spanish Night” с эротической сценой между двумя девушками.

Главные героини видео - модели, одна из которых снималась в нескольких голливудских хоррорах. Девушки хорошо знакомы между собой и состоят в близких отношениях, поэтому эротические сцены их совершенно не смутили, они не стеснялись ни камеры, ни друг друга.

"Мы стараемся не просто снимать видео о том, как мы играем музыку и не просто показывать в кадре самих себя, но и сделать так, чтобы каждая наша видеоработа, несла в себе какую-то мысль или внутренний месседж. "Spanish Night" - не исключение. Долгое время женщине навязывали мнимые нормы и стандарты. Говорили как она должна выглядеть, что ей можно, а чего нельзя категорически. А ведь счастливая женщина начинается с любви к себе и принятия себя как личности. Именно эту мысль попытался донести режиссер Олег Стахурский", - рассказывают сами музыканты.

Смотрите клип на песню “Spanish Night”

Напомним, что группа Kleinod создана около года назад в Днепре их фронтменом Антоном Сидоруком. Сейчас парни активно работают над своим дебютным альбомом.

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